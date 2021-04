फिल्मफेयर जीतने पर तापसी ने कहा कंगना को थैंक्यू, देखिए 'पंगा गर्ल' का जवाब

एक्ट्रेस तापसी पन्नू को अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है. इस खास सम्मान के बाद से एक्ट्रेस की फिल्म तो फेमस हुई ही है, इसके अलावा तापसी का विनिंग स्पीच वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो गया है. अब वैसे तो अवॉर्ड जीतने के बाद स्पीच देना आम बात है, लेकिन तापसी ने जिन्हें शुक्रिया कहा है, वो देख सभी हैरान हैं.

तापसी ने की कंगना की तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तापसी फिल्मफेयर जीतने पर जाह्नवी कपूर, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत को शुक्रिया बोलती हैं. अब पहले तीन नाम तक किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन कंगना को भी शु्क्रिया बोलना हैरत में डाल गया. जैसा रिश्ता दोनों तापसी और कंगना शेयर करते हैं, उसे देखते हुए उनसे सिर्फ तल्ख टिप्पणियों की उम्मीद रखी जाती है, लेकिन यहां पर तापसी ने ना सिर्फ कंगना को शुक्रिया बोला है, बल्कि उन्होंने एक्ट्रेस की दिल खोलकर तारीफ भी कर दी है.

कंगना ने तापसी की तारीफ पर क्या बोला?

वीडियो में तापसी कह रही हैं- तमाम बाउंड्री को पुश करने के लिए कंगना शुक्रिया. हर बीतते साल के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ता जाता है. अब तापसी का इस अंदाज में कंगना की तारीफ करना फैन्स को रास आ गया. कंगना के फैन्स तो इतने खुश नजर आए कि उन्होंने कुछ ही घंटो में इस वीडियो ट्रेंड करवा दिया.

अब जब वीडियो पर चर्चा जरूरत से ज्यादा होने लगी तो खुद कंगना ने भी इस पर रिएक्ट किया. तापसी वाले वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा- शुक्रिया तापसी, तुम ये विमल इलायची फिल्मफेयर अवॉर्ड डिजर्व करती हो. तुमसे ज्यादा इस अवॉर्ड पर किसी का हक नहीं है. पंगा गर्ल का तापसी के लिए ये कहना मन में कई सवाल उठा जाता है.

Thank you @taapsee well deserved Vimal elaichi filmfare award.... no one deserves it more than you 🙏