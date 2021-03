तापसी पन्नू के सपोर्ट में TMC सांसद महुआ मोइत्रा, कहा- किसानों का सपोर्ट करने पर मिली IT की रेड

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर आयकर विभाग की रेड पड़ने का मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है. एक तरफ जहां कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी इस बारे में बयान दे चुके हैं वहीं अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस छापे को लेकर कटाक्ष किया है. महुआ ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार उन्हें शह देती है जो उनके सामने झुकते हैं और किसानों का समर्थन करने वालों को रेड का सामना करना पड़ता है.

महुआ ने अपने ट्वीट में लिखा, "बॉलीवुड के जो लोग झुकने को तैयार उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा और जो किसानों के साथ खड़े हैं उनके यहां IT की रेड पड़ती है." बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि कुछ मुहावरे.. उंगलियों पर नचाना- केंद्र सरकार ये IT-CBI-ED के साथ करती है. भीगी बिल्ली बनना यानी केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया. राहुल गांधी ने आगे लिखा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे- जैसे केंद्र सरकार किसान-समर्थकों पर रेड कराती है. #ModiRaidsProFarmers

क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों, कंपनियों पर बीते दिन इनकम टैक्स के छापे पड़े. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अनुराग कश्यप-तापसी पन्नू के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वो तीन दिनों तक चल सकती है. क्योंकि अधिकारियों को कई डिजिटल डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, यही कारण है कि इसमें वक्त लग रहा है.

Bollywood that crawls when asked to bend given Y+ security



Bollywood that stands straight with farmers raided by IT