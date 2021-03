तापसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया जवाब, बोलीं- 2013 रेड में कब आया मेरा नाम?

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर छापेमारी की गई. इस खबर की चर्चा हर तरफ देखने को मिली. अनुराग और तापसी के फैन्स काफी शॉक भी हुए कि आखिर दोनों के घर अचानक से किस बात को लेकर छापेमारी हुई. अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हालिया इंटरव्यू में इस छापेमारी के बारे में खुलासा किया है. इसी के साथ उन्होंने रेड पर दिए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की तारीफ की है. साथ ही उन्होंने निर्मला सीतारमण की एक दूसरे स्टेटमेंट को गलत भी बताया है और अपनी सफाई दी है.

NDTV से बातचीत के दौरान तापसी पन्नू ने कहा कि रेड के दौरान उनसे जितने भी सवाल पूछे गए उन्होंने सभी का जवाब दिया. उन्होंने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि किस वजह से उनके घर छापेमारी की गई थी. उन्होंने कहा कि- ''जब आईटी रेड पड़ती है तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता. आपको पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है. अगर कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा. मैं कुछ छिपाती नहीं हूं. अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं.''

3 days of intense search of 3 things primarily

1. The keys of the “alleged” bungalow that I apparently own in Paris. Because summer holidays are around the corner