Blurr Poster Release तापसी पन्नू के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म होगी 'ब्लर', वायरल हुआ पोस्टर

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इस समय चर्चा में हैं. दरअसल, उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस तले पहली फिल्म 'ब्लर' की घोषणा की है. फिल्म का निर्देशन अजय बहल संभालेंगे, जिन्हें उनकी फिल्म 'सेक्शन 375' के लिए जाना जाता है. इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बेहद सरहाया गया था. 'ब्लर' को पवन सोनी और अजय बहल ने संयुक्त रूप से लिखा है.

फिल्म के बारे में बताते हुए जी स्टूडियोज के मुख्य बिजनेस अधिकारी, शारिक पटेल ने साझा किया, "हम दर्शकों के साथ अपने प्रोजेक्ट का पहला लुक साझा करते हुए खुश हैं. तापसी और अजय को देखना रोमांचक है, दो सबसे रचनात्मक लोग ब्लर के साथ जादू पैदा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं. स्क्रिप्ट भी काफी दिलचस्प है और हम सभी आगे की जर्नी के लिए एक्साइटेड हैं."

तापसी पन्नू हैं फिल्म के लिए एक्साइटेड

कई सफल थ्रिलर देने के बाद, तापसी पन्नू आउटसाइडर्स फिल्म्स के अपने साथी प्रांजल खंडड़िया के साथ निर्माता बन गई हैं. वह कहती हैं कि ब्लर ही एक ऐसी स्क्रिप्ट है, जिसका मैं इंतजार कर रही थी. मैं इस फिल्म के साथ एक निर्माता बनने के लिए खुश हूं और सह-निर्माताओं और टीम के समर्थन से, मुझे यकीन है कि यह समृद्ध सफर होने वाला है. अजय के साथ सहयोग करना उतना ही रोमांचक है, जितना कि मैंने उनका काम देखा है. वह ब्लर की मनोरंजक कहानी को पर्दे पर लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं.

