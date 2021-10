T20 World Cup: पाकिस्तान के हीरो बाबर आजम से इम्प्रेस सिंगर, बोले- कूल होने के लिए अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है

आखिरकार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सूखा खत्म हो ही गया और पाक टीम ने रविवार को भारत के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी पाक टीम को जीत की बधाई दी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी पारी खेली और उनकी आगुवाई में पाकिस्तान ने पहली दफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टुर्नामेंट में भारत को धूल चटाई.

जीत के बाद बाबर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे टीम को आगे के लिए इनकरेज कर रहे हैं. एक्टर अली जफर ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं.

अली जफर ने शेयर किया बाबर आजम का वीडियो

अली जफर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है जिसमें ड्रेसिंग रूम में सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी बैठे नजर आ रहे हैं. इस दौरान बाबर आजम हिंदी में अपनी टीम को संबोधित कर रहे हैं और उनकी तारीफ करने के साथ ही आगे के मैचों पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं. बहुत साधारण अंदाज में वे अपने टीममेट संग वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें आगे इसी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि इस जीत का जश्न हम साथ में मनाएंगे मगर अभी तो शुरुआत हुई है और हमें अपने फोकस से बस भटकना नहीं है.

One more thing to learn. You don’t need to know “Ungrezi” to be cool, lead, inspire or be a winner. Take pride in your language. It’s the attitude that counts. https://t.co/KAknlt5MiC