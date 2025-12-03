ग्लैमरस दिखने का था प्रेशर, घटाया वजन... पहली बार पहना बॉडीसूट, स्वरा बोलीं- जैसे कपड़े ही नहीं पहने...

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में बताया कि वीरे दी वेडिंग (2018) की शूटिंग के दौरान उन पर वजन कम करने और एक खास तरह से दिखने का काफी दबाव था. उन्होंने ये भी बताया कि इस वजह से उन्हें बॉडीसूट पहनना पड़ा था. इसे पहनकर वो बहुत असहज महसूस करती थीं, मानो हाल्फ न्यूड हों.
स्वरा के लिए ग्लैमरस लगना मुश्किल
स्वरा मानती हैं कि उनके लिए वीरे दी वेडिंग वाला किरदार सबसे मुश्किल था. मिर्ची प्लस से बातचीत में वो बोलीं- शायद लोगों को हैरानी होगी, लेकिन मेरे लिए सबसे चुनौती वाला किरदार वीरे दी वेडिंग में था. मैं जिस तरह की एक्ट्रेस हूं- बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग, तैयारी, ये सब मेरे लिए आसान है. लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल ग्लैमरस रोल होते हैं. इस फिल्म में मेरा किरदार कपड़ों, लुक्स और वजन घटाकर ‘सेक्सी और हॉट’ दिखने पर बहुत ज्यादा फोकस था.
स्वरा ने आगे कहा- मैंने शायद अपने करियर में इतना स्ट्रेस कभी नहीं लिया जितना इस फिल्म में लिया. ये सब मेरे लिए बहुत अलग था. अच्छी बात ये थी कि रिया कपूर फिल्म की स्टाइलिस्ट भी थीं. उनकी स्टाइलिंग इंटरनेशनल लेवल की है, तो मैं सुरक्षित हाथों में थी. आखिर में रिजल्ट अच्छा आया और शूटिंग भी मजेदार रही. मैंने अपने किरदार में अपनी असलियत भी रखी, इसलिए वो जम गया. लेकिन वो प्रॉसिजर मेरे लिए बहुत मुश्किल था.”
पहली बार पहना बॉडीसूट
स्वरा ने तरीफां गाने की शूटिंग के वक्त बॉडीसूट पहना था, इसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया. स्वरा ने कहा- हर दिन अच्छा दिखना, लेंस पहनना, मेकअप, नए बाल- बहुत मुश्किल था. कभी-कभी मैं कपड़े पहनकर पूछती थी, ‘ये कपड़े हैं?’ तरीफां में मैंने पहली बार बॉडीसूट पहना था. यानी एक पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम, वो भी डीप नेक वाला, हील्स या बूट्स के साथ.
आगे उन्होंने हंसते हुए कहा- हमें पार्किंग से वैनिटी वैन छोड़कर स्टूडियो तक चलकर जाना था. मैंने रिया से पूछा, ‘ये ही कपड़े हैं? अंदर कुछ नहीं?’ रिया बोली- इसमें एक खास वाइब है. मैंने कहा- मैं तो आधी नंगी हूं, ऐसे कैसे जाऊं? मैंने एक तौलिया मांगा और खुद को लपेटकर गई. मेरे लिए ये सब काफी मुश्किल था.
काम की बात करें तो, स्वरा भास्कर हाल ही में पति पत्नी और पंगा शो में नजर आई थीं. उनकी फिल्में मिसेज फलानी और शीर कोर्मा 2026 में रिलीज होंगी.