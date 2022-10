Taali First Look Out: किन्नर के रोल में सुष्मिता सेन का फर्स्ट लुक, लिखा- ताली बजाऊंगी नहीं, बजवाऊंगी

सुष्मिता सेन की नई वेब सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. नये शो में एक्ट्रेस ट्रांसजेंडर गौरी सावंत का रोल अदा करने जा रही हैं. सीरीज का पोस्टर शेयर करते हुए सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा, ताली बजाऊंगी नहीं, बजवाऊंगी! फोटो में सुष्मिता के अंदाज और तेवर दोनों ही बदले दिख रहे हैं.

सुष्मिता सेन