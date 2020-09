रिया को 14 दिन की जेल, सुशांत की बहन बोलीं- धैर्य रखें! सच धीरे-धीरे सामने आएगा

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद भगवान का धन्यवाद देते हुए एक पोस्ट किया था. रिया की गिरफ्तारी के बाद देर रात कोर्ट का फैसला भी आ गया है. कोर्ट ने रिया के वकील की ओर से डाले गए जमानत की अर्जी को खार‍िज करते हुए 14 दिनों के न्याय‍िक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद श्वेता ने एक बार फिर अपना रिएक्शन दिया है.

श्वेता पोस्ट में लिखती हैं- 'चिंता ना करें, धैर्य रखें! सच धीरे-धीरे सामने आएगा. दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें. NCB, CBI और ED बेहतरीन काम कर रही है. और मेरा यकीन करें भगवान हमारे साथ हैं.'. श्वेता ने इससे पहले रिया की गिरफ्तारी पर एक ट्वीट किया था. उन्होंने ट्वीट में 'भगवान हमारे साथ है' लिखकर ऊपरवाले के प्रति आभार व्यक्त किया था. भाई को इंसाफ द‍िलाने की राह पर निकलीं श्वेता शुरू से ही सोशल मीड‍िया पर सक्र‍िय होकर सुशांत के लिए न्याय की मां कर रही थीं.

Don’t Worry, have patience! The whole truth will unfold eventually. 🙏Don’t pay any attention to the Naysayers and Paid PR. NCB, CBI and ED they are doing an impeccable job, let’s have faith in them. And believe me #GodIsWithUs pic.twitter.com/DWSRB0ZNpY