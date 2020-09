अंकिता लोखंडे ने शेयर किया सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रिब्यूट वीडियो, कहा- निःशब्द हूं

शेखर सुमन के बेटे बॉलीवुड एक्टर अध्ययन सुमन सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए एक वीडियो बनाया है जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. अध्ययन ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- जस्टिस फॉर सुशांत. हत्या वाले एंगल पर फोकस करिए. उनके इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. तमाम फैन्स ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है.

वीडियो में अध्ययन ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर चल रहे जबरदस्त कैओस की एक झलक दी है. इसके अलावा वह सुशांत के लिए गाना गाते नजर आ रहे हैं. अध्ययन के इस वीडियो को सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी रीट्वीट किया है. अंकिता ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- मैं निःशब्द हूं अध्ययन. जिसका अध्ययन ने जवाब भी दिया है.

अध्ययन ने अंकिता को जवाब में लिखा, "शुक्रिया अंकिता सुशांत के फैन्स के लिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए. मैं तुम्हारा कर्जदार हूं. बस उसके फैन्स और उसे और उसके फैन्स को अपनी कला के जरिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहता था. मैं बस इतना ही कर सकता हूं. बहुत सारा प्यार. अपनी जगह पर अड़े रहिए."

Hi Ankita thank you so much for sharing this video for Sushant fans 🙏 . I am indebted . Just wanted to give him and his fans a tribute though art and that’s the least i could do 🙏 lots of love and stay strong 🙏