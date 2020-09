सुशांत की मौत के 90 दिन, बहन श्वेता ने भाई को डेडिकेट किया ये सॉन्ग

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई से जुड़े पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. अब श्वेता ने भाई सुशांत के नाम एक सॉन्ग डेडिकेट किया है. साथ ही सुशांत के लिए न्याय भी मांगा है.

सुशांत की याद में बहन का ट्वीट

वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा- भाई को अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़े हुए 90 दिन बीत चुके हैं. ये गाना मेरे भाई के सम्मान में समर्पित है. ये गाना सुशांत की मौजूदगी को हमारी जिंदगी में सेलिब्रेट करता है. #Justice4SSRIsGlobalDemand.

It has been 90 Days Bhai left his physical body. This song is dedicated to honor and celebrate his ever-felt presence in our lives🙏❤️🙏. #Justice4SSRIsGlobalDemand https://t.co/nTAfTcPm2E