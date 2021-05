बच्चों की किताब में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो, सिखाई जा रही फैमिली वैल्यू

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें फैंस के दिलों में अभी भी जिंदा हैं. अब सुशांत को लेकर एक खबर समाने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक एक्टर की फोटो बंगाल के किसी स्कूल की किताब में शामिल की गई है. ये तस्वीर सुशांत के सीरियल 'पवित्र रिश्ता' से ली गई है.

बच्चों की किताब में सुशांत की तस्वीर

कहा जा रहा है कि सुशांत की फोटो का इस्तेमाल स्कूली बच्चों को फैमिली वैल्यूज बताने के लिए किया गया है. इसमें सुशांत को एक पिता के रूप में दिखाया किया गया है. फोटो में सुशांत के साथ एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और एक बच्चा है. सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फोटो को शेयर किया है.

स्मिता पारिख ने इसे शेयर करते हुए लिखा 'इसे देखकर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूं. जाहिर तौर पर हमारे एजुकेशन बोर्ड को भी ऐसा ही लगता है कि वो बेस्ट हैं.' स्मिता की शेयर की इस फोटो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने जवाब दिया है. कई ने उन्हें याद भी किया है.

Another primary bangla textbook published our beloved @itsSSR ’s pic, to depict a family a father figure. @withoutthemind @divinemitz look at this.I am so proud of him. Clearly shows that our education board also feels he is the best. pic.twitter.com/hiyT1giMap — Smita GLK Parikh - SSR🦋💫🔱🔱 (@smitaparikh2) May 5, 2021

Just Beautiful. Manav hai hi aisa ki woh manavta ki pehchaan ban gaya hai. @itsssr.



SSRians Help In Covid Crisis — Geeta Asnani (@gasnani) May 5, 2021

No doubt about it SSR is the best .. we are proud of him... Always.. Sushant तुम बहुत याद आते हो,, Love You so much beta ❤️🌹🙏 — Manjusha Shrivastava (@LOVEYOUSSRMISSU) May 5, 2021

Wow i am just looking at him

He looks like a perfect father

Remembered his Chichore i cried a lot after watching him in it

God keep our gem safe with you 🙏



SSRians Help In Covid Crisis — SSR KE SSRIANS forever (@BaniPillai) May 5, 2021

वैसे सुशांत की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें यूजर ने लिखा है कि- 'ये मेरी छोटी कजिन बहन की विज्ञान की किताब है. वो तीसरी कक्षा में है. इस किताब में लिखा है कि इंसान क्या है, जानवर क्या है. यहां पर सुशांत की फोटो है एक इंसान के उदाहरण के तौर पर'. ये किताब भी बांग्ला भाषा में है.

पवित्रा रिश्ता ने दी पहचान

बता दें कि सीरियल पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत ने मानव का किरदार निभाया था. इसी शो से उन्हें पहचान और सफलता मिली. साथ ही उन्हें सीरियल के सेट्स पर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से प्यार हो गया था. दोनों का रिश्ता छह सालों तक चला. सुशांत ने टीवी करियर को छोड़ बॉलीवुड का रुख कर लिया था, जिसके बाद वह अंकिता से अलग हो गए थे. हालांकि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी.

2020 में हुई थी सुशांत की मौत

मालूम हो कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे. बताया गया था कि सुशांत ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की है. राजपूत की मौत के करीब डेढ़ महीने बाद उनके पिता केके सिंह ने पटना में रिया के और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उनके पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने और उनके खाते से पैसे निकालने का आरोप लगाया था. ऐसे में इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।, जो अभी भी जारी है.