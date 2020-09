सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने शेयर किए एक्टर के नोट्स, कही ये बात

सुशांत केस में हर दिन नए-नए खुलासे से एक्टर की मौत का सवाल पीछे छूटता नजर आ रहा है. केस में ड्रग्स कनेक्शन का गंभीर एंगल आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ड्रग पैडलर्स के पीछे पड़ी है. इस बीच सुशांत की फैमिली ने ट्वि‍टर पर एक्टर के कुछ नोट्स शेयर किए हैं. इनमें सुशांत ने अपने कर‍ियर से जुड़ी बातों का जिक्र किया है.

यह नोट्स सुशांत के पर‍िवार ने United for #SushantSinghRajput ट्व‍िटर हैंडल से शेयर किया है. इन पोस्ट्स में एक्टर्स के कुछ हैंडरिटन नोट्स हैं जिसमें उन्होंने शांति, मौसम सहित अपने कर‍ियर संबंध‍ित बातें की हैं. इन्हीं नोट्स में से एक में उन्होंने लिखा- 'समस्याओं को कैसे हल करें' 'सही उत्तर नहीं होता बल्क‍ि बेहतर सवाल होते हैं'. इन नोट्स को साझा करते हुए सुशांत की फैमिली ने कैप्शन में लिखा- 'ड्रग डीलर्स और किलर गैंग के आने से पहले सुशांत की बात सिर्फ कर‍ियर और उनके योगदान पर हुआ करती थी'.

Before drug-dealers-&-killer gang struck, #SSR was all career and contribution! #WhatATragedy pic.twitter.com/XD8LWUJHdQ