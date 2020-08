सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दो महीने बीत चुके हैं लेक‍िन अब तक उनके जाने का गम कम नहीं हुआ है. उनके पर‍िवारवाले और फैंस, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखे हुए हैं. इस बीच कई बार सुशांत की और उनके पालतू कुत्ते फज के थ्रोबैक वीड‍ियोज और फोटोज सामने आए. ऐसा ही एक और वीड‍ियो एक बार फिर ट्व‍िटर पर शेयर किया गया है जिसमें फज सुशांत की बाइक के आसपास घूमता नजर आ रहा है.

सुशांत का पेट फज इस वक्त उनके होमटाउन बिहार में है. शेयर किए गए वीड‍ियो में फज सुशांत की बाइक के आसपास चक्कर लगाता देखा जा सकता है. सुशांत के फैनपेज द्वारा शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था- 'फज सुशांत को उनकी बाइक के पास ढूंढते हुए. दोनों एक साथ अक्सर सैर पर निकलते थे.'. फज का यूं बैचेन होना लाजिमी है. एक्टर की मौत के बाद भी फज काफी परेशान होकर मुंबई स्थ‍ित उनके घर के कमरे के बाहर नजर आया था. एक्टर की मौत के वक्त फज उनके साथ नहीं था. हालांकि वो घर में ही था लेक‍िन वह किसी और कमरे में था. बाद में सुशांत के पर‍िवारवाले उसे अपने साथ बिहार लेकर आ गए.

#Fudge looking for @itsSSR near his bike. The two used to share a ride quite often. #unitedforjustice pic.twitter.com/jMn2VEwsEt