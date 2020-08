मरिजुआना को ड्रग बताने से नाराज ऋचा चड्ढा, गिनाए फायदे

सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से ड्रग एंगल सामने आया है, हर कोई हैरान रह गया है. इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि सुशांत अपनी इच्छा से ड्रग ले रहे थे या फिर उन्हें दिए जा रहे थे. सोशल मीडिया पर ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें लोगों की राय बटी नजर आ रही है.

ऋचा ने गिनवा दिए मरिजुआना के फायदे

लेकिन इस बीच एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने तो अलग ही ट्वीट किया है. उन्हें इस बात पर नाराजगी है कि मरिजुआना को एक ड्रग बताया जा रहा है. वे ट्वीट कर लिखती हैं- जब पूरी दुनिया अब मरिजुआना के मडिकल फायदे समझ रही है, उस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे एक ड्रग बता रहे हैं. प्लीज थोड़ी रिसर्च कीजिए, ऐसे तोहफे का अपमान करना छोड़ दीजिए. जिन लोगों को सिर्फ सबकुछ नजरअंदाज करने की आदत है, उन्हें हमारी संस्कृति और विश्वास का अपमान करने का कोई हक नहीं है.

The time when the world is waking up to the medicinal benefits of marijuana, we have boomers frothing at the mouth shouting DRUGS! 🙄 Please do some research, stop insulting this gift of Soma. Ignorant people do not have the right to insult our heritage or faith. https://t.co/7UgWpgQmab