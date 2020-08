सुशांत की भांजी मल्लिका बोलीं, 'मामा को जब ड्रग दिए गए होंगे तब कितना दर्द हुआ होगा'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से ड्रग्स का एंगल सामने आया है हर कोई हैरान रह गया है. उस एक एगंल ने केस के सारे समीकरण बदल दिए हैं और पूरे केस को एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने पर मजबूर किया है. अब इस मामले में नॉरकोटिक्स विंग भी एक्टिव हो गई है. वो भी सीबीआई और ईडी की तरह पूछताछ करने जा रही है. लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि सुशांत को ड्रग्स दिए जाते थे या फिर कह लीजिए कि वे लेते थे, तभी से सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

सुशांत की भांजी का फूटा गुस्सा

सुशांत की भांजी मल्लिका इस खबर को जानकर हैरान हैं. वे काफी दुखी हो गई हैं. उन्होंने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया है. वे लिखती हैं- मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जब किसी को बिना खबर ड्रग दिया जाए और जब उसका असर दिखने लगे तो उसे पागल बताया जाए. ये सब करने के लिए तो काफी क्रूरता की जरूरत है. अब सुशांत की भांजी का ये ट्वीट उनके दर्द और गुस्से दोनों को दिखा रहा है. रिया की वायरल चैट को देख ये साफ समझा जा सकता है कि वे इन ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी रखती थीं, वहीं पार्टियों में भी इनका जमकर इस्तेमाल होता था. आजतक के स्टिंग ऑपरेशन में भी ये साफ हुआ है कि सुशांत ड्रग्स की चपेट में थे. ऐसे में मल्लिका का ये ट्वीट लाजिमी हो जाता है.

I can’t even begin to imagine what it would feel like to be drugged without your knowledge, be told you’re crazy when it takes effect, and keep you in that loop for months. It would take a lot cruelty to continuously play with someone like that.