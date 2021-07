जब सुरेखा सीकरी ने कहा था, 'मुझे काम की जरूरत है पैसों की नहीं'

शुक्रवार को सुरेखा सीकरी की कार्डियाक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई. एक लंबे समय से बीमार चल रहीं सुरेखा ने मुंबई स्थित अपने आवास में आखिरी सांस लिया है. सुरेखा के अचानक निधन से पूरी इंडस्ट्री सदमे में हैं.

बता दें, सुरेखा का करियर लगभग 43 साल कर रहा है. इस दौरान सुरेखा ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. एक वक्त ऐसा भी था, जब सुरेखा के पास कोई काम नहीं था. ऐसे में सुरेखा की आर्थिक मदद के लिए उनके कई जान-पहचान खड़े हुए थे.

2020 में आया था ब्रेन स्ट्रोक

अपनी खुद्दारी के लिए पहचानी जाने वालीं सुरेखा ने उन सभी आर्थिक मदद को सिरे से नकार दिया था. दरअसल 2020 में बीमार पड़ गई थीं. ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया. मीडिया में खबरें आने लगीं कि उन्हें फाइनैंसल हेल्प की जरूरत है. मीडिया में सुरेखा के नर्स के हवाले से खबरें फैल गई थी कि फीस ज्यादा होने की वजह से वे अस्पताल में इलाज नहीं करवा पा रही हैं. ऐसे में सुरेखा के कई जानकार उनकी मदद के लिए आगे आए.

