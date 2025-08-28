फिल्म जटाधरा में इस एक्ट्रेस की हुई एंट्री, सामने आया खतरनाक लुक, लोग हुए हैरान

सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू स्टारर फिल्म 'जटाधरा' का ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का टीजर आने के बाद से ही फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. वहीं अब फिल्म से जुड़ा नया पोस्टर सामने आया है. जिसमें फिल्म में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है. जिसका फर्स्ट लुक देख ही फैंस हैरान हो गए.

किस एक्ट्रेस की फिल्म में हुई एंट्री?

दरअसल फिल्म 'जटाधरा' के मेकर्स ने एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. इसी के साथ फिल्म में उनके किरदार के बारे में भी जानकारी दी है. जिसके मुताबिक शिल्पा फिल्म में शोभा नाम का रोल प्ले करेगी. उनके रोल के बारे में मेकर्स ने बताया, 'वह लालच से प्रेरित नहीं, बल्कि वह उसे परिभाषित करती है.'



खतरनाक लुक में दिखाई दीं

मेकर्स की ओर से शेयर किए गए पोस्टर में शिल्पा को काली साड़ी पहने हुए देखा जा सकता है. वो बड़े से हवन कुंड में जलती हुई आग के पास बैठी हुई है. इस दौरान वो हवन की ओर जीभ निकाले हुए हैं. पोस्टर में उनके आस-पास कई कंकालों की खोपड़ी भी नजर आ रही है, साथ ही दीये भी जल रहे हैं. लुक देखकर तो पता चल रहा है कि वो तांत्रिक का रोल प्ले कर रही हैं, हालांकि ये फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा कि उनका क्या रोल हैं.

क्या है जटाधरा की कहानी?

बता दें कि 'जटाधरा' एक पौराणिक थ्रिलर फिल्म है. जो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक रहस्यमयी थ्रिलर है. जो लालच और बलिदान के बीच हुए संघर्ष को दर्शाएगी. इसमें सोनाक्षी सिन्हा एक देवी का रोल प्ले करेंगी और सुधीर बाबू एक ऐसे रोल में होंगे जिसका जन्म एक बलिदान से होता है. फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है. जिसमें सोनाक्षी को काफी रौद्र रुप में दिखाया गया है.

फिल्म 'जटाधरा' का डायरेक्शन शिविन नारंग कर रहे हैं. यह एक पैन-इंडिया फिल्म है. इसका प्रोडक्शन प्रेरणा अरोड़ा कर रही हैं. जो इससे पहले 'परी', 'रूसतम', 'पैडमैन' और 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' को बना चुकी हैं. हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत में फिल्म रिलीज हो सकती है.

