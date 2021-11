Sunny Deol संग हिमाचल की खूबसूरत वादियों को निहारते दिखे Dharmendra, शेयर किया Video

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपने बच्चों के बेहद करीब हैं और उनके साथ खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. सनी और बॉबी देओल भी अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. हाल ही में धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल अपने पिता को हिमाचल प्रदेश घुमाने लेकर गए, जहां उन्होंने अपने पिता के साथ खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया.

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच सैर करते हुए धर्मेंद्र ने एक शानदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल के साथ पहाड़ों के दिलकश नजारों को निहारते हुए नजर आ रहे हैं.

धर्मेंद्र ने हिमाचल ट्रिप के लिए सनी देओल को थैंक्यू कहा

धर्मेंद ने अपने वीडियो में फैंस संग हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के खूबसूरत नजारों की झलक शेयर की है, जो किसी का भी दिन बनाने के लिए काफी हैं. वीडियो में धर्मेंद्र हिमाचल ट्रिप पर ले जाने के लिए बेटे सनी देओल का शुक्रिया अदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र कहते हैं- थैंक्यू सनी, एक शानदार जगह पर शानदार ट्रिप.

My darling son , took me for a loving trip to our beautiful Himachal🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀A lovely holiday 🙏 pic.twitter.com/VsK7sKe3rz