सनी देओल बोले- दीप सिद्धू से नहीं मेरा वास्ता, वायरल होने लगी ये तस्वीर

लंबे वक्त से धरने पर बैठे किसान गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में घुस गए और फिर सुरक्षा बलों से उनके टकराव के दौरान राजधानी में वीभत्स माहौल देखने को मिला. किसानों के एक दल ने लाल किले में घुसपैठ कर ली और वहां भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. इसी बीच भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और गुमराह करने का आरोप लगाया.

दीप सिद्धू पर लाल किले में हुए हंगामे का षणयंत्र रचने के आरोप लगे जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई हैं. तस्वीर में सनी देओल काफी दोस्ताना अंदाज में दीप के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आ रहे हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए फैन्स सनी देओल पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि दीप से सनी देओल का कोई संबंध नहीं है. तस्वीर में ये सनी देओल नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट है.

Who is responsible for violance?? Ans.- Only Government@narendramodi @iamsunnydeol @BJP4India pic.twitter.com/dHRXwWtuou