scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आवाज लाहौर तक जानी चाहिए', बुलंद आवाज में दहाड़े सनी देओल, धर्मेंद्र के निधन के बाद काम पर लौटे

इंतजार खत्म हुआ. सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इवेंट में सनी देओल फिल्म का डायलॉग बोलते हुए भावुक हो गए. धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहला मौका है जब सनी ऑफिशियली कैमरे के सामने दिखे.

Advertisement
X
सनी देओल की आंखों से छलके आंसू (PHOTO: Yogen Shah)
सनी देओल की आंखों से छलके आंसू (PHOTO: Yogen Shah)

क्रिसमस से पहले सनी देओल ने फैन्स को बड़ा तोहफा दिया है. 16 दिसबंर को 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया. मुंबई में ग्रैंड टीजर लॉन्च इवेंट में आयोजित किया गया. 'बार्डर 2' टीजर लॉन्च में सनी दओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन एक साथ दिखाई दिए. इस मौके पर फिल्म का डायलॉग बोलते हुए सनी इमोशनल हो गए. 

सनी देओल के छलके आंसू 
'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च इवेंट पर सनी देओल ने बुलंद आवाज में फिल्म का डायलॉग बोला. सनी हाथ में माइक लेकर कहते हैं कि 'आवाज कहां तक जानी चाहिए, लौहर तक.' इतना कहते हुए वो इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं. सनी देलोल ने जिस बलुंदी के साथ डायलॉग बोला वो देखकर फैन्स के रोंगटे खड़े हो गए.

हालांकि, फैन्स उनकी आंखों में आंसू देखकर भावुक हो रहे हैं. पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहला मौका है, जब सनी ने कैमरे का सामना किया है. निजी जिंदगी का गम भूलाकर वो एक बार फिर काम पर लौट आए हैं. लेकिन उनकी आंखों से छलके आंसू उनका दर्द बयां कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐑𝐢𝐬𝐡𝐚𝐛𝐡 𝐁𝐡𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢 | Dehradun (@rishabhuncutnews)

सम्बंधित ख़बरें

3 things that work in border 2 teaser, and 1 that doesn't...
'बॉर्डर 2' के टीजर में ये 3 चीजें हैं दमदार, एक बड़ी कमी भी है 
सनी देओल
'जहां से भी घुसोगे, सामने हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे', बॉर्डर 2 टीजर रिलीज  
border 2 teaser With Avatar: Fire and Ash
'अवतार 3' के साथ आ रहे हैं सनी देओल! मेकर्स ने तैयार किया ये धांसू प्लान 
Diljit Dosanjh Border 2 Release Date
फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट आई सामने, दिलजीत का दिखा धांसू अंदाज 
Sunny Deol,Hrithik Roshan,Kiara Advani
Film Wrap: पहले दिन 'वॉर 2' का कैसा रहा कलेक्शन, 'बॉर्डर 2' पर आया बड़ा अपडेट 

वरुण धवन ने छुए पैर 
टीजर लॉन्च इवेंट में वरुण धवन से फिल्म के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया. वो स्टेज पर चढ़ते ही सनी देओल के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. इस दौरान फैन्स वरुण के लिए हूटिंग करने लगते हैं. वरुण कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है. ये मेरे लिए गोल्डन मोमेंट है. मुझे याद है कि मैंने बॉर्डर चंदन सिनेमा में देखा था. मैंने सनी सर को फिल्म में देखा था. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ फिल्म करूंगा, 'बॉर्डर 2' करूंगा. इसके लिए मैं सनी सर का शुक्रिया करना चाहूंगा. 

Advertisement

'बॉर्डर' 1997 में रिजील हुई थी, जो कि हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है. अब इसका पार्ट 2 रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में हैं. 'बॉर्डर 2' अगले साल 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement