पत्नी की गलतियों पर गोविंदा ने मांगी थी माफी, नाराज हुईं सुनीता, बोलीं- मैं झूठ नहीं बोलूंगी...

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पंडितों और पूजा पर दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान सामान्य था और गोविंदा का माफी मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगा. अस्पताल वाले विवाद पर भी सुनीता ने कहा कि लोग बातों को बेवजह बढ़ाते हैं.

पति गोविंदा पर सुनीता आहूजा का बड़ा बयान (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज की वजह से कई बार मुश्किल में पड़ जाती हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि- उनके घर के पंडित दो लाख तक चार्ज करते हैं, जबकि वो खुद प्रार्थना करने में विश्वास रखती हैं. क्योंकि दूसरों द्वारा कराई गई पूजा का कोई फल नहीं मिलता. इस पर हंगामा मचा तो गोविंदा ने पब्लिकली माफी मांगी. अब सुनीता ने बताया कि उन्हें गोविंदा का माफी मांगना कितना बुरा लगा.

पैसे लेते हैं पंडित बयान पर सुनीता की सफाई 

सुनीता ने पंडितों और पूजा-पाठ पर दिए बयान को 'जनरल स्टेटमेंट' बताते हुए कहा कि वो चाहे कुछ हो जाए वो खुद को कभी नहीं बदलेंगी. इसी के साथ उन्होंने गोविंदा के अस्पातल में एडमिट होने के दौरान वाली कॉन्ट्रोवर्सी को भी याद किया. सुनीता ने कहा कि- वो ठीक तो हो गया ना.

जूम से सुनीता बोलीं- मेरे पति ने जो हाथ जोड़कर माफी मांगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैं दुबई में थी, रात में जब मैं घर गई तो मैं गोविंदा को वीडियो कॉल लगाकर बोला कि चीची मैंने किसी का नाम नहीं लिया था. मैंने बहुत जनरल बात की थी कि मेरी सास का मंदिर है, वहां मेरे घर में पंडित पूजा नहीं करते, मैं खुद करती हूं. वो गोविंदा को भी पता है. उनके जो भी पंडित हैं- उनको सबको पता है. मैंने अपने लिए जनरल बात की थी. मैं किसी का नाम जिंदगी में नहीं लेती हूं. आज मैं जो हूं वो हूं, मैं अपने आपको बदलूंगी नहीं. 

अस्पताल में एडमिट थे गोविंदा, घूम रही थीं सुनीता

इसके बाद सुनीता ने गोविंदा के तबीयत खराब होकर अस्पताल में भर्ती होने पर बात की. उन्होंने कहा कि- उसपर भी कॉन्ट्रोवर्सी हो गया कि बताओ, सुनीता जी को मीडिया से पता चल रहा है. भाई, मैं तो खुद ट्रैवल करके आई थी. इसमें मीडिया को इतना बोलने की क्या जरूरत थी. क्या लगता है सबको. मैं ट्रैवल करके उतरी हूं और तब मुझे पता चला है- तो मैं नैचुरली यही बोलूंगी ना. सुबह उठकर यश ने मुझे बताया. मैं पहुंची ही रात में दो बजे थी. पब्लिक को सिर्फ बात बनाने के लिए चाहिए. 

सुनीता ने आगे कहा कि- मैं रात में जाकर सो गईं, सुबह उठी तो यश ने बताया. पर वो ठीक हो गए थे. मैं तो सुबह उठने के बाद पहले भगवान का नाम लेती हूं फिर इंस्टाग्राम खोलती हूं. तो मैंने वही कह दिया. और क्या बोलती. चलो अच्छा है, मुझे पब्लिक बहुत ज्यादा ही प्यार करती है- जो इतनी बातें कहती रहती हैं.

