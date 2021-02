जेब में नहीं पैसा, करना चाह रहे खुद का बिजनेस? सोनू सूद ला रहे नई स्कीम

एक्टर सोन सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद करने का सिलसिला शुरू किया था. प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने से लेकर विदेश में फंसे छात्रों की वतन वापसी तक, एक्टर ने कई बेहतरीन काम किए. लेकिन समय के साथ और जरूरत के हिसाब से सोनू ने अपनी मदद का दायरा अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. अब सोनू सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी का मुफ्त इलाज करा रहे हैं तो किसी को नौकरी दे रहे हैं.

बेरोजगारों को सशक्त बनाएंगे सोनू सूद

अब सोनू सूद बेरोजगार बैठे नौजवानों के लिए एक नई स्कीम लाने वाले हैं. इस स्कीम के मुताबिक अगर जेब में पैसा नहीं है, फिर भी आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आप फिर भी मालिक बन काम कर सकते हैं. इस बारे में खुद सोनू ने सोशल मीडिया पर बताया है. एक्टर ने इस नई स्कीम का एक पोस्टर शेयर करते हुए कहा है- तैयार हो जाइए. उस पोस्टर में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, फिर भी आप मालिक बन सकते हैं. सोनू इस नई मुहिम के जरिए गांव में बैठे हर नौजवान को सशक्त बनाना चाह रहे हैं.

सोनू की नई स्कीम पर लोगों का रिएक्शन

जब से सोनू ने ये जानकारी लोगों के बीच शेयर की है, तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. हर कोई सोनू के इस नेक काम की तारीफ करता नहीं थक रहा है. एक यूजर ने लिखा है- अगर लोगों का अच्छाई पर भरोसा है तो उसकी वजह आप हैं सर. दूसर यूजर लिखते हैं- इन मुश्किल परिस्थितियों में आप एक रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं. भगवान आपको हमेशा खुश रखे. ट्वीट कई देखने को मिल रहे हैं लेकिन भाव सभी का एक समान. हर कोई सोनू के काम से काफी खुश नजर आ रहा है.

@SonuSood Sir 🙏 u r a role model for future generations because in such Hard times,, you stepped out of your house and helped people May God bless you always and forever 🙏 respect ❣️🙏💫❤️ #SonuSoodRealHero #WeLoveSonuSood pic.twitter.com/wGUpBSVQXo