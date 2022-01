Sonu Sood ने यूजर के घर लगवाया बिजली का मीटर, बोले- नहीं सोचा था एक दिन मुझे...

कोरोना काल में लोगों के मसीहा बने सोनू सूद से लोग मदद के नाम पर कभी कभी अजीबोगरीब डिमांड करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि सोनू सूद किसी का बिजली का मीटर तक लगवा कर देंगे? नहीं ना...लेकिन ऐसा हुआ है.

सोनू सूद ने लगवाया बिजली का मीटर, बोले- कभी नहीं सोचा था

सोनू सूद ने एक यूजर की रिक्वेस्ट पर उसका बिजली का नया मीटर लगवाकर दिया है. सोनू सूद ने ट्विटर पर नए बिजली के मीटर की फोटो शेयर की है. जिसे उन्हें यूजर ने मीटर लगने के बाद धन्यवाद कहते हुए व्हाट्सएप किया था. सोनू को प्रिया दुबे नाम की एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा था- सर मेरे बिजली के मीटर में डिस्पले की दिक्कत है. जिसकी वजह से मुझे 1200 रुपये बिल आया है. मैं 2 महीने से mseb ऑफिस का विजिट कर रही हूं लेकिन उनके पास मेरा मीटर रिप्लेस करने के लिए कोई मीटर नहीं है. कृप्या मेरी मदद करें.

Never imagined one day i will have to install an electricity meter.😂 https://t.co/5nI5O7NIbs