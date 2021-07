सोनू सूद ने पूरा किया वादा, शुरू हुआ मोबाइल टावर लगवाने का काम, एक्टर ने शेयर की फोटो

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं. कोरोना से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में बेड्स, दवाईयां और अन्य चीजें उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सोनू सूद अन्य चीजों में भी देशवासियों की मदद कर रहे हैं. कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज के बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं. ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नेटवर्क ना होने की समस्या है. सोनू सूद केरल की एक ऐसी ही जगह के बच्चों की मदद को आगे आए हैं.

सोनू सूद लगवा रहे मोबाइल टावर

सोनू सूद ने वादा किया था कि वह उत्तर केरल के वायनाड में मोबाइल टावर लगवाएंगे. ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर अपडेट दिया है कि इसपर काम शुरू हो गया है. अपने सूद फाउंडेशन के तहत सोनू सूद ने इस काम को शुरू किया है. उन्होंने इसकी कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Recce for the mobile tower in Kerala begins,

No student will miss their online classes 🙏@Karan_Gilhotra @SoodFoundation 🇮🇳 https://t.co/bFe0o4tjVF pic.twitter.com/55wRkdTHK1