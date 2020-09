फैन के पिता को था मुंह का कैंसर, सोनू सूद ने ऐसे बदल दी जिंदगी

एक्टर सोनू सूद कई लोगों की जिंदगी का सहारा बन गए हैं. वे लगातार लोगों की मदद कर सभी का दिल जीत रहे हैं. एक्टर पिछले कई महीनों से इस काम में लगे हुए हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपने फैन्स की आपबीती भी सुनते हैं और फिर उनकी तत्काल मदद भी कर देते हैं. वे किसी छात्र की फीस जमा कर देते हैं तो किसी बच्चे को किताब तोहफे में देते हैं. एक्टर कुछ ना कुछ कर लोगों की जिंदगी में खुश‍ियां रहे हैं.

सोनू ने की फैन के पिता की मदद

अब एक्टर की वजह से एक शख्स की जान बच गई है. सोशल मीडिया पर सुशांत के फैन ने बतााय था कि उनके पिता को मुंह का कैंसर है. वे लिखते हैं- सर मेरे पिता 10 महीनों से मुंह के कैंसर से जंग लड़ रहे थे. लेकिन आज मैंने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है. मेरे पिता का ट्रीटमेंट शुरू होने जा रहा है. अपना हाथ हमेशा हम पर बनाए रखें. अब फैन के इस मैसेज से सोनू सूद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्हें इस बात की काफी खुशी है कि उनके फैन के पिता अब ठीक हो जाएंगे. वे भावुक अंदाज में फैन को जवाब में लिखते हैं- पिता की तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मुस्कान होती है.

@sonusood sir my father was suffering from tongue cancer for 10 months and today I saw my father smiling because of you. Only because of you, dad's treatment will start and the treatment is still on. Keep your hand on us like this.🙏🙏 @GovindAgarwal_ pic.twitter.com/dieePg9DDU