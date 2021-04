कोरोना निगेटिव आने के बाद सोनू सूद की उड़ी नींद, एक्टर ने बताई वजह

बॉलीवुड एक्टर और लोगों के मसीहा सोनू सूद कोरोनावायरस से रिकवर होकर लोगों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आ चुके हैं. शनिवार को एक्टर ने ट्वीट के जरिए फैन्स को जानकारी दी थी कि वह कोविड-19 से जंग लड़कर वापस आ गए हैं. हम सभी को साथ खड़े होने और एक-दूसरे की मदद करने की जरूरत है.

ठीक होने के बाद सोनू की उड़ी नींद

सोनू सूद ने ट्वीट कर फैन्स को बताया है कि रिकवर करने के बाद वह रात में ठीक तरह से सो नहीं पा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने वजह भी बताई है. सोनू सूद ने लिखा, "सो नहीं पा रहा हूं, जब देर रात मेरा फोन बजता है तो मैं सिर्फ लोगों की उस दर्द भरी आवाज को सुनता हूं, जिसमें वह अपनों को बचाने के लिए मदद मांग कर होते हैं. हम सभी काफी मुश्किल घड़ी में जी रहे हैं और कल अच्छा होने वाला है. साथ रहें और एक-दूसरे के साथ खड़े रहें, खुद की पकड़ को मजबूत बनाए रखें, हम सभी एक साथ इससे जंग जीतेंगे. बस कुछ और हाथों की मदद की जरूरत है."

Can't sleep..

In the middle of night when my phone rings, all I can hear is a desperate voice pleading to save his/her loved ones. We are living in tough times but tomorrow is going to be better, just hold your reigns tight.

Together we will win. Just we need some more hands🙏🇮🇳