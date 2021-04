सोहम शाह की वह फिल्म जिसे बनने में लग गए 6 साल, बाद में हुई सोशल मीडिया पर ट्रेंड

बॉलीवुड ने हमें कई शानदार फिल्में और स्क्रिप्ट्स दी हैं. कई इंस्पायरिंग कहानियां दी हैं. कई फिल्में ऐसा भी रही हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाईं, लेकिन दर्शकों का दिल जरूर जीत गईं. वहीं, कुछ ने करोड़ों की कमाई की, लेकिन दर्शकों पर अपना जादू नहीं कर पाईं. एक फिल्म ऐसा है जो सच में काबिले-तारीफ नजर आई. यह है सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड'. शानदार स्क्रिप्ट, लोकेशन और वातावरण, फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप गई. दर्शकों ने फिल्म को लेकर काफी तारीफ की.

ओटीटी पर रिलीज हुई थी फिल्म

फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद दर्शकों के बीच यह मशहूर हुई. अगर यह फिल्म आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें. फिल्में देखना जो व्यक्ति पसंद करता है, उसकी वॉचलिस्ट में यह शामिल होनी चाहिए. एक वक्त ऐसा भी आया था, जब सोहम शाह की यह फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई थी. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी फैन्स को दी थी. भारत में 'तुम्बाड' ट्विटर पर तीसरे पर ट्रेंड कर रही थी.

Subah subah...what a great surprise to wake up to #Tumbbad trending in India ❤️ It’s such a great feeling to see how our labour of love is still travelling and resonating with so many of you! pic.twitter.com/BRH2hczS1Y