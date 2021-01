एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ और उनके घर को अवैध निर्माण बताने के बाद अब एक्टर सोनू सूद की भी मुसीबत बढ़ गई है. बीएमसी की नजर सोनू के जुहू में स्थित 6 मंजिला उस रिहायशी इमारत पर गई है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक्टर ने इसे एक होटल में तब्दील कर लिया.

सोनू सूद के खिलाफ बीएमसी का एक्शन

बीएमसी की तरफ से सोनू सूद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी और अब मामले की जांच चलेगी. सोनू के लिए राहत की बात ये है कि अभी तक पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है. लेकिन अगर सोनू इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो इस रिहायशी बिल्डिंग पर भी बीएमसी धावा बोल सकती है. एक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है. कहा गया है कि एक्टर ने रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने से पहले कोई परमीशन नहीं ली थी. वहीं रिपोर्ट्स तो ऐसी भी सामने आई हैं जहां बताया गया है कि सोनू को बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने उस इमारत का निर्माण कार्य फिर भी जारी रखा था.

एक्टर को पहला नोटिस पिछले साल 27 अक्टूबर को दिया गया था. उस समय सोनू को एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करना था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसके बाद इसी साल 4 जनवरी को दोबारा बीएमसी की तरफ से उस इमारत का जायजा लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक सोनू ने और ज्यादा अवैध निर्माण करवा लिया और नोटिस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा.

क्या है सोनू सूद की गलती?

इस विवाद पर सोनू सूद या फिर उनकी टीम की तरफ से किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया है. ऐसे में पूरे केस को समझने के लिए एक्टर की तरफ से सफाई आना जरूरी है. वैसे सोन सूद के अलावा इस समय कंगना रनौत संग भी बीएमसी के काफी तल्ख रिश्ते चल रहे हैं. ये रिश्ते और ज्यादा खराब तो इसलिए हो गए हैं क्योंकि हाल ही में सिविल कोर्ट में कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है. उनके खार वाले घर को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है, वहीं एक्ट्रेस के खिलाफ बीएमसी के नोटिस को भी जायज ठहराया गया है. अब एक्ट्रेस हाई कोर्ट का रुख करने जा रही हैं.

