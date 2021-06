खराब नेटवर्क की वजह से केरल के इस जिले में प्रभावित बच्चों की पढ़ाई, सोनू सूद लगाएंगे मोबाइल टावर

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना काल में जिस तरह से देशवासियों की मदद करते जा रहे हैं वो देखना अपने आप में काफी अद्भुत है. चाहे कैसी भी चुनौती हो सोनू सूद लोगों की मदद में लगे हुए हैं और उनके इस स्वभाव ने लोगों का भरोसा जीता है. साथ ही अब लोगों को सोनू सूद से एक उम्मीद भी रहती है. आमतौर पर तो कोरोना काल में सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास करने के अभ्यस्त हो चुके हैं. मगर जरा सोचिए कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क ना हो वहां पर बच्चों की पढ़ाई पर कैसा असर पड़ता होगा. जब सोनू सूद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन मदद का ऐलान कर दिया.

मदद को आगे आए सोनू सूद

मामला उत्तरी केरल के वायनाड का है. सरकारी डाटा की मानें तो इस जिले का 74.10 फीसदी एरिया जंगल है. यहां पर आदीवासी भी भारी मात्रा में रहते हैं. यहां पर हरियाली है, शुद्ध वातावरण है मगर जिस एक चीज की कमी है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी. इंडिया टुडे ने जब इस क्षेत्र में खराब नेटवर्क और इसकी समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों पर खबर बनाई तो उसके बाद जाकर ये बात सोनू सूद तक पहुंची. सोनू सूद ने हाल ही में ट्वीट कर इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट गोपी उन्नीथन को आश्वासन दिया कि वायनाड में नया टावर लगाया जाएगा.

No one will miss their education.@Itsgopikrishnan tell everyone in Wayanad, Kerala that we are sending a team to get a mobile tower installed. @Karan_Gilhotra let's fasten our seat belts, time for another Mobile Tower. @SoodFoundation 🇮🇳 https://t.co/cqKQlbQZFU