सोनू सूद ने चीन के बाद फ्रांस से ली मदद, मंगाए ऑक्सीजन प्लांट्स

भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री से कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो लोगों के सपोर्ट में आ रहे हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत तो ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है. कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो इस किल्लत को दूर करने में लगे हुए हैं. सोनू सूद इसमें सबसे आगे हैं. सोनू सूद ने पहले चीन की मदद से भारत तक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मंगाए और अब उन्होंने देशवासियों की मदद करने के लिए फ्रांस से भी ऑक्सीजन प्लान्ट्स मंगवाए हैं. सोनू सूद ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस बारे में बताया.

स्टेटमेंट में सोनू ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स मंगाए गए हैं. इससे देशभर में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है उसका समाधान मिल जाएगा. सब कुछ समय से हो जाएगा. सोनू बोले- हम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आभाव की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ऐसे ही हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचाया जाएगा बल्कि इसे पूरी तरह से भरकर दिया जाएगा. इससे समस्या का निधान जल्दी हो पाएगा. इस समय सबसे जरूरी है कि चीजों को सही समय पर किया जाए ताकि हमलोग ज्यादा जानों को ना खोएं.

