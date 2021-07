सोनम कपूर बोलीं, लंदन में महसूस होती है आजादी, ट्रोल्स ने लगा दी क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस और फैशन आइकॉन सोनम कपूर एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सोनम कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में लंदन में अपनी जिंदगी के बारे में बात की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह लंदन में अपनी आजादी को एन्जॉय कर रही हैं. सोनम ने यह भी कहा था कि वह खुद अपना खाना पकाती हैं और खुद घर साफ करती हैं. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है.

ट्रोल हो रहीं सोनम कपूर

सोनम कपूर अपने बयान के चलते ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह बेवकूफ है. क्या सफाई करने वाले और नौकर इसके घर में जबरदस्ती घुसे थे? बोलने की आजाद है तो कुछ भी बोल दो. बॉलीवुड के विभीषण.'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भारत में कोई आजादी नहीं है. सफाई करने वाले और बावर्ची जबरदस्ती आपके घर में घुस जाते हैं और आपको काम नहीं करने देते. #SonamKapoor.' एक और यूजर ने लिखा, 'मैं एक पिटीशन की शुरुआत कर रहा हूं जो जबरदस्ती घर में मदद करने वालों को आपकी आजादी छीनने से रोकेगी. #SonamKapoor.'

@sonamakapoor

Spoiled, mean n ungrateful kid.

Earning each n every penny from the pocket of Indians, London made her realise what freedom is...

It seems She didn't have any primary education in History...

Commoners must ban watching bigot bollywood.#banbollywood #SonamKapoor pic.twitter.com/nhWxUIA2rK