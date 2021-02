सोनम कपूर ने पूछा इंडिया में कब लगेगी कोविड वैक्सीन? हो गईं ट्रोल

कोरोना वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है. एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेज बढ़ने लगे हैं. वहीं दूसरी तरफ कोविड 19 वैक्सीन भी तेजी से लगाई जा रही है. कोरोना के वैक्सीन के दूसरे चरण में 1 मार्च से 60 साल और इससे ज्यादा की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू क‍िया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को इससे संबंधित जानकारी दी थी.



सोनम ने किया ये सवाल?

इस सब के बीच एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन के बारे में सवाल किया. सोनम ने लिखा- 'क्या कोई मुझे समझा सकता है कि हमारे ग्रैंडपेरेंट्स और पेरेंट्स भारत में कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये कब उपलब्ध है? मैं बहुत कंफ्यूज हूं? हर किसी से अलग चीज सुनने को मिल रही है. मैं वास्तव में उनके लिए ये चाहती हूं.'

Can anyone tell me.. I’m getting different information from everyone. pic.twitter.com/GnqXcFOfHX — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 24, 2021

इस ट्वीट के लिए सोनम कपूर को काफी ट्रोल किया जा रहा है. बहुत से लोग उन्हें सरकारी साइट पर चेक करने की सलाह दे रहे हैं. और कुछ लोग उन्हें न्यूज देखने की. वहीं कुछ लोगों ने प्रकाश जावडेकर के द्वारा की गई अनाउंसमेंट के बारे में उन्हें बताया है.

News Dekh liya Karo. Sab cheej social media se hi confirm karogi to confuse hi hogi. — Ankit Gupta (@ank11419) February 24, 2021

At last they are believing indian vaccine 💉 #vaccine — Raj choudhary (@iam_Rajvc) February 24, 2021

humei kyu tang kar rahi hai just call natasha poonawalla bhai https://t.co/drEy5m3P0d — adya (@aydasingh) February 24, 2021

Use commonsense Goto official site https://t.co/3bUHX4DBMt — A@j Paswan Bihari@Indian (@JaysPaswan) February 24, 2021

Kahaan hoon main ? Kyaa karuu main abb ? Abb Kahaan jaayee humm ? https://t.co/W2rRcyq3Ba — Rahul Bal Patil (@RahulBalPatil3) February 24, 2021

LOL you don't have Google in phone? — SharmaJi (@SharmajiKeTweet) February 24, 2021

When you hear different things from everyone, you post it on twitter to hear different things from everyone? — Gaurav Arora (@PoetArora) February 24, 2021

U have to read newspaper.....and be educated abt govt plans — shivansh singh (@shiv_ansh) February 24, 2021

यूजर्स ने ऐसे किया रिएक्ट

एक यूजर ने लिखा- आपके फोन में गूगल नहीं है क्या? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- आपको न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए और सरकारी प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा - जब आप हर किसी से अलग-अलग बातें सुन रही हैं तो क्या आपने इसे ट्विटर पर अलग-अलग चीजें सुनने के लिए पोस्ट किया है? वहीं एक और ने लिखा- कॉमनसेंस का इस्तेमाल करिए और ऑफिशियल साइट पर जाइए.