'ऐसा करने वाली मैं पहली नहीं...', जहीर इकबाल संग शादी पर बोलीं सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि उन्होंने जहीर इकबाल के साथ अपनी इंटरफेथ मैरिज के दौरान सारा 'शोर' ब्लॉक कर दिया था. उन्हें समझ नहीं आता कि अजनबी लोग अपनी राय रखने का हक क्यों समझते हैं.

जहीर इकबाल संग सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बोलीं कजिन (Photo: Yogen Shah)
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं. हालांकि, जब 2024 में दोनों ने शादी की तो उनकी इंटरफेथ मैरिज पब्लिक में चर्चा का विषय बन गई. अब, सोनाक्षी सिन्हा ने शादी पर पब्लिक रिएक्शन के बारे में बात की है. 

वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने शादी वाले दिन पर सभी बुराई और 'शोर' को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थीं.

सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा?
सोहा अली खान के साथ उनके पॉडकास्ट में  सोनाक्षी सिन्हा से उनकी इंटरफेथ शादी पर पब्लिक के रिएक्शन के बारे में पूछा गया. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि हर कोई इतना परेशान क्यों था? सच कहूं तो यह सब सिर्फ शोर है. मैं ऐसा करने वाली पहली इंसान नहीं हूं, और न ही मैं आखिरी होने वाली हूं.

'यह एक बड़ी औरत का जिंदगी का फैसला है. जिसमें उन लोगों ने भी अपनी बात कहने की कोशिश की जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूं.' उन्होंने आगे कहा कि उस समय उनकी शादी के बारे में बातें बेवकूफी भरी लगती थीं, लेकिन उन्होंने सारी नेगेटिविटी को ब्लॉक करने का फैसला किया.

कमेंट्स ऑफ करना पढ़ा
सोनाक्षी सिन्हा ने आगे कहा, 'उस समय यह सब बहुत बेवकूफी भरा लगा, लेकिन हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार यह हो रहा था. हम एक-दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए बहुत खुश थे, और हमने बस सारा शोर ब्लॉक कर दिया.' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करना काफी मुश्किल था और उन्हें अपने सोशल मीडिया कमेंट्स बंद करने पड़े क्योंकि वह अपने खास दिन पर अपने रिश्ते के बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं पढ़ना चाहती थीं.

3 साल तक छिपाया रिश्ता
इस इंटरव्यू में सोनाक्षी ने यह भी बताया कि उन्होंने शुरू में अपने रिश्ते को छिपाने का फैसला किया क्योंकि वह चाहती थीं कि लोग उनके काम के बारे में बात करें न कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जहीर के साथ अपने रिश्ते को लगभग 3 साल तक अपने माता-पिता से छिपाया था.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को मुंबई में शादी की. वे पहली बार सलमान खान द्वारा होस्ट की गई एक पार्टी में मिले थे. जहीर, जिन्होंने सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म 'नोटबुक' से डेब्यू किया था. इसके अलावा सोनाक्षी के साथ फिल्म 'डबल XL' और 'ब्लॉकबस्टर' नाम के एक म्यूजिक वीडियो में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था.

