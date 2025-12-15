scorecardresearch
 
बिना हेलमेट रात में दौड़ाई करोड़ों की बाइक, अब सोहेल खान ने जोड़कर हाथ मांगी माफी

बिना हेलमेट बाइक चलाने के वायरल वीडियो पर सोहेल खान ने इंस्टाग्राम पर लंबा पोस्ट लिखकर सफाई दी. उन्होंने माफी मांगी और सभी बाइक राइडर्स से हेलमेट पहनने की अपील की.

सोहेल खान ने मांगी माफी (Photo: Yogen Shah)
सोहेल खान ने मांगी माफी (Photo: Yogen Shah)

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर माफी मांगी है. दरअसल, वो रात को मुंबई की सड़कों पर अपनी लग्जरी बाइक दौड़ाते दिखे. उन्होंने घूमते-फिरते मौसम का पूरा मजा लिया लेकिन उनसे एक गलती भी हो गई. वो बिना हेलमेट पहने बाइक राइड एंजॉय करते दिखे. इसका वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने खुद एक पोस्ट कर माफी मांग ली. साथ ही इसकी वजह भी बताई. 

सोहेल ने मांगी माफी

सोहेल मुंबई की सड़कों पर डुकाती बाइक राइड एंजॉय करते दिखे. वायरल वीडियो में वो बिना हेलमेट पहने अपनी मस्ती में राइड करते नजर आए, ऐसे में जब साथी बाइक राइडर्स ने उनसे हेलमेट पहनने की बात कही तो वो गाली-गलौज भी करते दिखे. लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और बिना देरी किए अपने ऐसा करने की वजह बताई और माफी मांगते हुए लोगों से संभलकर चलने की बात कही. सोहेल ने साथ ही फेलो बाइकराइडर्स के एक वादा भी कर दिया. 

सोहेल ने पोस्ट में लिखा- सभी बाइक राइडर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज हेलमेट पहन लो. मैं कभी-कभी अवॉइड कर देता हूं क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है ना पहनने का. राइडिंग तो बचपन से मेरा पैशन है. बीएमएक्स साइकिल से शुरू हुआ और अब बाइक्स राइड करता हूं. ज्यादातर लेट नाइट राइड करता हूं जब ट्रैफिक कम होता है, रिस्क कम करने के लिए, वो भी स्लो स्पीड पर और मेरी कार पीछे-पीछे चलती रहती है.

वो आगे लिखते हैं- फेलो राइडर्स से वादा है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया पर काबू पाने की पूरी कोशिश करूंगा और हेलमेट पहनूंगा, थोड़ा सब्र रखना. ट्रैफिक अथॉरिटीज से सॉरी, आगे से सारे रूल्स फॉलो करूंगा. सभी राइडर्स को सलाम जो हमेशा हेलमेट पहनते हो, डिस्कम्फर्ट के बावजूद, ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है. सेफ रहना ही बेहतर है रिग्रेट करने से. एक बार फिर सॉरी. इसी के साथ सोहेल ने हाथ जोड़ने का इमोजी भी दिया.

सोहेल को मिले मिक्स्ड रिएक्शन

सोहेल के इस पोस्ट को फैंस ने जहां बेहद स्पोर्टी तरीके से लिया, वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी खिल्ली भी उड़ा दी. फैंस ने सोहेल की तारीफ करते हुए कहा कि- अपनी गलती का एहसास होना बड़ी बात है. फिर पब्लिकली माफी मांग लेना अच्छी चीज है. यही आपका नेचर दिखाता है. हालांकि कुछ यूजर्स ने सोहेल की दी गालियों को याद किया और लिखा कि- भाई, उन साथी बाइक वालों से माफी नहीं मांगी. गाली देने से पहले तो नहीं सोचा था. 

