टूटी शादी-किया अनफॉलो, स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल ने मिटाईं पुरानी यादें, डिलीट किया प्रपोजल वीडियो

टीम इंडिया की स्टार बैटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल ने हाल ही में अपनी शादी टूटने की खबर की पुष्टि कर दी. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है और साफ कहा है कि वो अपनी-अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं. इसके बाद एक्स-कपल ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स से पुराने प्रपोजल और अप्रीसिएशन पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं.

जब पलाश ने किया था प्रपोज

कभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पलाश का वो वीडियो, जिसमें वो स्मृति को बड़े ही प्यार से प्रपोज करते दिख रहे थे. डीवाई पाटिल स्टेडियम में पलाश स्मृति को आंख पर पट्टी बांधकर ले गए थे, और घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया था. वहीं स्मृति ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए हां कहा था. फैंस को लगता था कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी कभी-कभी अलग मोड़ ले आती है. ये वीडियो पोस्ट पलाश ने अपने क्लेरिफिकेशन के बाद हटा दिया. हालांकि स्मृति को बर्थडे विश करने का पोस्ट अब भी उनके अकाउंट पर मौजूद है.

यूजर्स पलाश से इतने खफा हैं कि उनके पोस्ट पर कमेंट कर इसे भी डिलीट करने की बात कह रहे हैं.

इसके अलावा टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में जीत से गदगद पलाश ने 'गर्लफ्रेंड' और टीम इंडिया की वाइस कैप्टन के लिए एक अप्रीसिएशन पोस्ट किया था. उन्होंने स्मृति पर गर्व जताया था, ये पोस्ट भी पलाश ने डिलीट कर दिया है.

स्मृति का रोमांटिक बर्थडे पोस्ट

स्मृति के अकाउंट पर भी एक समय दिल से भरे कई रोमांटिक पोस्ट मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने इमोशन्स डालकर पलाश को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं. उस पोस्ट में उनके बीच की गर्मजोशी और प्यार साफ दिखाई देता था. स्मृति ने लिखा था- हैप्पी बर्थडे माय बॉय.

रिश्ते में अनबन की खबर आने के बाद स्मृति ने सबसे पहले शादी की सभी पोस्ट डिलीट की थीं. लेकिन अब अपने क्लेरिफिकेशन के बाद इन पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है. स्मृति ने सोशल मीडिया से पलाश की सारी यादें मिटा दी हैं.

क्यों टूट गया रिश्ता?

हालांकि दोनों ने ब्रेकअप की वजह खुलकर नहीं बताई, लेकिन इतना तय है कि अब वो अलग राहें चुन चुके हैं. दोनों ने कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी की इज्जत चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उनके फैसले को समझेंगे.

