इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021: बॉलीवुड में कैसे सिंगर पपॉन ने की शुरुआत? करियर जर्नी पर कहा ये

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 में सिंगर पपॉन ने शिरकत की. यहां उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी.उनके सेशन का नाम था Bihu to Bulleya: From the bank of Brahmaputra. उन्होंने सॉन्ग तुम गए हो क्यों? गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके अलावा उन्होंने आशियाना तेरा साथ मेरे है ना भी गाया. पपॉन ने अपनी सिंगिंग जर्नी के बारे में भी बात की.

सिंगिंग जर्नी पर क्या बोले पपॉन?

बॉलीवुड में एंट्री पर किए गए सवाल पर पपॉन ने बताया- उस वक्त मैं दिल्ली में था. उन्होंने मुझे सॉन्ग भेजा. मैंने अपने छोटे से स्टूडियो, वास्तव में बेडरूम स्टूडियो में गाया और उन्हें भेजा. मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ होगा. लेकिन उन्हें ये पसंद आया. बॉलीवुड के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था. मैंने कभी खुद को बॉलीवुड में इमेजिन भी नहीं किया था. मैंने कभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया. मुझे गाना पसंद है. गाने से प्यार है और मैं बस वही करता आया हूं.

इसके अलावा पपॉन ने बताया ऐसा नहीं है कि एक गाने के बाद तुरंत ही बहुत गाने आए हो. अगला गाना कुछ समय बाद मिला. हर सॉन्ग एक टाइम पीरियड में मिला. यहां तक कि अभी भी मैं बहुत सिलेक्टिव- क्वालिटी गाने गाता हूं. अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग में भी मैं हर गाना नहीं गाता, स्पेशल सॉन्ग ही गाता हूं. रियाज पर पपॉन ने कहा कि रियाज आप कहीं भी कर सकते, बाथरूम में, बाइक चलाते भी.

करियर की शुरुआत पर उन्होंने कहा- मैंने अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स से शुरुआत की. इसके बाद फोक फिर बॉलीवुड. फिर उसके बाद फोक और फिर गजल. ये ही जर्नी है. अब लोग मेरे लिए गाने लिखने लगे हैं. ये जान मुझे बहुत अच्छा लगता है.

नेचर से है पपॉन को प्यार

पपॉन बहुत ट्रैवल करते हैं. उन्हें नेचर से प्यार है. कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि वो पिछले चार महीने से गोवा के एक गांव में थे. उन्होंने नेचर पर भी सॉन्ग क्रिएट किया है. पपॉन ने नेचर पर बनाया हुआ अपना गाना भी सुनाया. गाने के बोल हैं- कैसे हो कैसे सागर कैसे. इस गाने में उन्होंने नेचर को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया. ये गाना उनके दोस्त नीरज ने लिखा है. इसके अलावा उन्होंने ट्रेडिशनल फोक्स भी गाकर सुनाए.