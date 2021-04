'शूटर दादी' चंद्रो तोमर का हुआ कोविड-19 से निधन, भूमि-तापसी पन्नू ने दी श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश के बागपत की मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है. यह 'शूटर दादी' के नाम से जानी जाती थीं. ग्लोबल लेवल पर इन्होंने कई शूटिंग कॉम्पटीशन अपने नाम किए. चंद्रो तोमर ने अपनी देवरानी प्रकाशी तोमर के साथ सीनियर सिटिजन होने के बाद पहली बार बंदूक उठाई थी. पैट्रिआर्की तोड़ते हुए ये दोनों स्पोर्ट्स आयकन बनीं. दोनों के ऊपर एक बायोपिक फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम 'सांड की आंख' था. फिल्म की एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पोस्ट शेयर की.

भूमि ने लिखी यह पोस्ट

भूमि पेडनेकर ने चंद्रो तोमर संग खुद की फोटोज और वीडियोज पोस्ट करते हुए लिखा, "चंद्रो तोमर के गुजर जाने की खबर बेहद दुखद है. ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक हिस्सा चला गया हो. उन्होंने अपने रूल्स खुद बनाए और बाकी की लड़कियों को अपना सपना जीना सिखाया और उन्हें हिम्मत दी. इनकी लेगेसी इन्हीं लड़कियों के साथ जिंदा रहेगी. परिवार को संवेदनाएं. मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उन्हें जानने का मौका मिला और मैंने उनका किरदार निभाया."

तापसी पन्नू ने शेयर की पोस्ट

तापसी पन्नू ने फिल्म में प्रकाशी तोमर का किरदार निभाया था. तापसी ने भी चंद्रो तोमर संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, "आप एक इंस्पीरेशन हैं और हमेशा रहेंगी. आप उन लड़कियों में जिंदा रहेंगी, जिन्हें आपने अपना सपना जीने की प्रेरणा दी. मेरी क्यूटेस्ट रॉकस्टार, आपकी आत्मा को शांति मिले."

For the inspiration you will always be...

You will live on forever in all the girls you gave hope to live. My cutest rockstar May the ✌🏼 and peace be with you ❤️ pic.twitter.com/4823i5jyeP