60 करोड़ फ्रॉड केस में फंसे शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, आरोपों को बताया 'निराधार'

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. शिल्पा ने इन आरोपों को निराधार बताया है और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग का भरोसा जताया है. मामला मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किया गया है.

शिल्पा-राज ने जारी किया बयान (Photo: Instagram/@theshilpashetty)
शिल्पा-राज ने जारी किया बयान (Photo: Instagram/@theshilpashetty)

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में 'निराधार' रिपोर्ट्स को खारिज किया है. मंगलवार, 17 दिसंबर को खबर आई थी कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है. इसे लेकर शिल्पा ने एक पोस्ट शेयर की है.

शिल्पा ने जारी किया बयान

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिल्पा शेट्टी ने लिखा, 'हम प्रसारित की जा रही निराधार और प्रेरित आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं. जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही मामला रद्द करने की याचिका दाखिल की जा चुकी है और वह विचाराधीन है.'

अपने आधिकारिक बयान में शिल्पा ने आगे आगे लिखा, 'जांच में पूरी तरह सहयोग करने के बाद हमें विश्वास है कि न्याय होगा और हमें हमारे देश के कानून प्रवर्तन अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है. हम सम्मानपूर्वक मीडिया से अनुरोध करते हैं कि मामले के न्यायिक विचाराधीन होने के कारण संयम बरतें.'

शिल्पा शेट्टी ने जारी किया बयान (Photo: Instagram/@theshilpashetty)

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शिकायतकर्ता के वकीलों के जमा किए दस्तावेज के आधार पर, ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच के दौरान नए आरोप जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई. इस विकास के साथ, कथित धोखाधड़ी मामले में जांच का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है. बयान में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता प्रवर्तन निदेशालय से अपराध में शामिल कथित धनराशि की पहचान, ट्रेसिंग और जब्त करने के लिए कानून के अनुसार संपर्क करने का इरादा रखता है. इसके अलावा शिकायतकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियों की कुर्की की मांग करेगा.

यह मामला 14 अगस्त को मुंबई में शिल्पा और राज के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे. ये एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म था. कपल पर एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में बिजनेसमैन दीपक कोठारी को लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

कोठारी के अनुसार, 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने उन्हें बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए राजी किया. उनका आरोप है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, धनराशि उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए डायवर्ट कर दी गई. जांच के दौरान राज कुंद्रा ने दावा किया कि 60 करोड़ रुपये का एक हिस्सा एक्ट्रेस बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को प्रोफेशनल फीस के रूप में दिए गए थे.

पहले अक्टूबर में, राज कुंद्रा ने कहा था कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों में सौदा करती थी. 2016 में केंद्र की नोटबंदी के बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा. उनका दावा था कि परिणामस्वरूप वित्तीय संकट के कारण कंपनी उधार ली गई धनराशि वापस नहीं कर सकी.

---- समाप्त ----
