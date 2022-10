'शिल्पा शेट्टी की वजह से फेमस हो, तुम्हें कोई नहीं जानता', यूजर के ट्वीट पर क्या बोले राज कुंद्रा

शिल्पा शेट्टी के हसबैंड राज कुंद्रा लीगल केस के बाद से ही काफी चर्चा में हैं. राज कभी मुंह छुपाए मीडिया के कैमरे में कैद होते हैं. तो कभी सोशल मीडिया में किसी से भिड़ते नजर आते हैं. हाल ही में उन्होंने फिर से ट्विटर ट्रोल्स को आड़े हाथ लिया. राज कुंद्रा ने ट्वीट कर ट्रोल्स को बुलावा दिया और कहा कि कहां गायब हो रहे हो. इस पर यूजर्स ने शिल्पा शेट्टी के नाम पर उन्हें ट्रोल कर दिया.

राज कुंद्रा हुए ट्रोल का शिकार

राज कुंद्रा को ट्विटर पर कुछ यूजर ने फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति होने की वजह पॉपुलर बताया. यूजर्स ने ये कह कर राज को ट्रोल किया कि राज इसलिए मीडिया और लोगों के बीच फेमस हैं क्योंकि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं. उन्हीं की वजह से राज को फुटेज मिलती. वरना उन्हें कोई नहीं जानता था. एक यूजर ने लिखा- तुझे तो कोई जानता ही नहीं क्या ट्रोल करेंगे वो, तू पत्नी की वजह से फेमस हो गया था.

राज कुंद्रा भी ट्रोल्स को जवाब देना बखूबी जानते हैं. उन्होंने भी यूजर को टैग कर करारा जवाब दे डाला. राज ने अपनी कानून पचड़े का हवाला देते हुए यूजर को जवाब दिया. राज ने लिखा- बदनाम (इनफेमस) भी. इसी के साथ राज ने ट्रोलर्स भी हैशटैग में दिया. राज यूजर को तो जवाब दे ही रहे थे, लेकिन साथ-साथ सच्चाई भी बयां कर रहे थे. राज के मुताबिक अगर वो शिल्पा शेट्टी के पति ना होते तो असल में किसी को इंट्रेस्ट नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं.

क्यों छुपाते हैं चेहरा

राज जेल से बाहर आने के बाद से ही मीडिया से अपना चेहरा छुपाते दिख रहे हैं. इस पर भी कई बार बातें हुई राज ऐसा क्यों करते हैं. क्यों वो दुनिया से अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं. एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया- अपना चेहरा क्यों छुपाते हो. मत छुपाओ सच्चाई का सामना करो, आपने कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो, अपने अंदर हिम्मत लाओ और उस पर डटे रहो. फिर जनता भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगी जैसे आप हो.

राज ने इस कमेंट का भी सटीक जवाब दिया. राज ने कहा- मैं अपना चेहरा पब्लिक से नहीं छुपाता. मैं मीडिया को अपना एक्सेस नहीं देना चाहता हूं. इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा. जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा है, कि कैसे मेरा मीडिया ट्रायल किया गया था. मैं उस दौर से वापस नहीं गुजरना चाहता.

I don’t hide my face from the public I don’t wish to give media access to me. Not too difficult to understand after the media trial I have been through. 🙏🧿 #RajAnswers https://t.co/Ef35qsmfGS