Aryan Khan Drugs Case: 'मेरे बेटे के निधन पर Shah Rukh मिलने आए थे', शेखर सुमन ने सुपरस्टार का किया सपोर्ट

शाहरुख के बेटे आर्यन खान मुंबई के क्रूज में होने वाली ड्रग पार्टी के मामले में फंसे हुए हैं. आर्यन खान को किला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस बीच बॉलीवुड के सेलेब्स, शाहरुख खान और उनके परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं. अब एक्टर शेखर सुमन भी शाहरुख खान और उनके परिवार के सपोर्ट में ट्वीट किए हैं.

शाहरुख के सपोर्ट में आए शेखर सुमन

शेखर सुमन ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि जब उनके 11 साल के बेटे का देहांत हुआ, तो सिर्फ शाहरुख खान ही ऐसे एक्टर थे जो उनसे मिलने गए थे. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'जब मैंने अपने बड़े बेटे आयुष को 11 साल की उम्र में खोया था शाहरुख इकलौते एक्टर थे जो पर्सनली मुझसे फिल्म सिटी में शूट के दौरान मिलने आए थे. उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे बेटे के जाने पर दुख जताया था. मुझे यह समझकर बेहद दर्द होता है कि एक पिता के रूप में उनपर क्या गुजर रही होगी.'

