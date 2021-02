शेखर सुमन का आलीशान घर देखकर यूजर ने पूछा- कहां से आया इतना पैसा, मिला ये जवाब

टीवी सेलेब्रिटी शेखर सुमन ने उन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है जो उनसे अब तक पूछ रहे थे कि उनके पास इतना आलीशान घर कैसे है. दरअसल शेखर सुमन ने बीते दिनों अपने घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था. ट्रोल्स ने शेखर सुमन से पूछा कि इतना पैसा आखिर आया कहां से? जिसका जवाब शेखर ने भी ट्वीट करके ही दिया है.

शेखर ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा- मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से. शेखर ने अखबार की वो कटिंग भी सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि किस तरह एक दौर में उन्हें टीवी का अमिताभ बच्चन कहा जाता था. शेखर ने मुंबई स्थित अपने घर की तमाम तस्वीरें शेयर की थीं जिनमें उनके आलीशान घर का इंटीरियर दिखाया गया था. शेखर ने लिखा- मेरे घर में प्यार है और मेरा प्यार घर पर है.

My tastes are simple.i like to have the best.😍 pic.twitter.com/2kWAyBBX99 — Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 20, 2021

Itne paise aaya kahaan se? — Sumithabrady (@sumithabrady) February 20, 2021

My home has a ❤And my ❤ is at my home.❣❣❣ pic.twitter.com/tFjNsjt44p — Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 20, 2021

Don't let ppl use you as a https://t.co/om8v4JBeQd the King. pic.twitter.com/T05u0HXIVW — Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 20, 2021

शेखर ने एक अन्य तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि हारने से मत डरो. आगे बढ़ो और खेल खेलो. मैदान तो खुला हुआ है. उन्होंने अपने घर में रखे एक आलीशान चेसबोर्ड की भी तस्वीर साझा की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- सैनिक बनकर दूसरों को तुम्हें इस्तेमाल मत करने दो. राजा बनो. बता दें कि शेखर सुमन एक वक्त पर टीवी की दुनिया के बादशाह थे उन्होंने कपिल शर्मा की तरह एक शो किया है जो उनके नाम से चलता था.

एक लाख रुपये फीस चार्ज करते थे

इसके अलावा वह तमाम कॉमेडी शोज से लेकर तमाम फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं. देख भाई देख और एक राजा एक रानी जैसी तमाम फिल्में हैं जिनमें शेखर ने काम किया है. इस सब के अलावा शेखर सुमन पहले ऐसे टीवी कलाकार थे जो एक एपिसोड के लिए एक लाख रुपये फीस चार्ज किया करते थे. बता दें कि शेखर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैन्स के साथ अपनी जिंदगी के लम्हे साझा करते रहते हैं.