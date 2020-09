सुशांत के ड्रग्स लेने वाली बात पर भड़के शेखर सुमन, कहा 'ये अमानवीय है'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीबीआई और एनसीबी की जांच जारी है. अभी भी ये पता लगाने की कोशिश है कि ये एक मर्डर था या फिर सुसाइड. इस बीच एनसीबी से पूछताछ के दौरान दोनों सारा और श्रद्धा ने कहा था कि सुशांत सिंह रापजूत ड्रग्स लिया करते थे. अब उनका ये कहना सुशांत के फैन्स को नाराज कर गया. जो इंसान खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता है, उसके बारे में ये बयान दिए गए हैं. इस बात से एक्टर शेखर सुमन भी नाराज हो गए हैं.

शेखर सुमन का फूटा गुस्सा

शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. शेखर लिखते हैं- जिन भी महिलाओं से ड्रग्स केस में पूछताछ हो रही थी, वे सिर्फ सुशांत का नाम खराब कर रही हैं. वो सभी सुशांत के चरित्र पर सवाल खड़े कर रही हैं. ये काफी अमानवीय है. वो इंसान अब खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता है. शेखर को अपने इस ट्वीट पर सुशांत के फैन्स का दिल खोलकर समर्थन मिल रहा है. हर कोई शेखर की तारीफ कर रहा है और सारा-श्रद्धा पर निशाना साध रहा है.

All the confessions and testimonials of the women being probed for the drug case are tarnishing Sushant's name calling him a drug addict.Also attacking his character.This is so unfair and inhuman,for a dead man cannot defend himself.#SushantJusticeNow