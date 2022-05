बालों में गजरा लगाए दिखीं Shehnaaz Gill, 'कभी ईद कभी दिवाली' के सेट से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक हुआ लीक

टीवी पर राज करने के बाद फैंस की फेवरेट शहनाज गिल अब फिल्मी पर्दे पर अपने जलवे बिखरेने वाली हैं. सलमान खान की फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' से शहनाज बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी. शहनाज ने फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है. बिग बॉस के बाद अब सलमान और शहनाज को बिग स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं.

शहनाज का लुक हुआ लीक

सलमान खान की फिल्म में शहनाज गिल का लुक कैसा होगा, ये हर कोई जानने के लिए बेकरार हैं. लेकिन अब आपका कुछ इंतजार तो खत्म हो गया है, क्योंकि फिल्म के सेट से शहनाज का एक वीडियो फैन क्लब पर छाया हुआ है, जिसमें उनका लुक रिवील हो गया है. फिल्म से शहनाज का फर्स्ट लुक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है.

कैसा है शहनाज का लुक?

वीडियो में शहनाज गिल अपनी वैनिटी वैन से उतरती हुई नजर आ रही हैं. शहनाज गिल साड़ी में हैं. उन्होंने बालों में गजरे लगाए हुए हैं. शहनाज का लुक देखकर फैंस अभी से ही काफी एक्साइटेड हो गए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में शहनाज आयुष शर्मा के अपोजिट दिखाई देंगी.

Now its true here is the queen of all fans #ShehnazGill #Shehnaazians #ShehnaazGiIl pic.twitter.com/yn3iWUcbKi