Shane Warne Death: शेन वॉर्न तुम बहुत जल्दी चले गए, क्रिकेटर के निधन से शॉक्ड बॉलीवुड

कब किसे क्या हो जाए आज के युग में कहना मुश्किल है. क्रिकेट जगत ने एक बहुत बड़ा सितारा खो दिया. विश्व के महानतम स्पिनर्स में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का अचानक निधन हो गया. शेन वॉर्न अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे सबसे सफल गेंदबाज थे. हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि उनसे खतरनाक बॉलर कोई नहीं था. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो हार्ट अटैक से वॉर्न की डेथ हुई है. वे थाइलैंड में स्थित अपने विला में थे. बॉलर की डेथ से सिर्फ क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में शोक की लहर है. बॉलीवुड स्टार्स ने भी स्टार के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

बॉलीवुड में भी शोक की लहर

52 साल की उम्र में महान स्पिनर शेन वॉर्न ने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका जाना क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था. उनके सामने बैटिंग करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहा. उनके इसी कमाल से तो क्रिकेट में एक अलग ही रोमांच पैदा हो जाता था. अब जब वे नहीं रहे तो प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं. बॉलीवुड से शिल्पा शेट्टी, रणवीर सिंह, रणदीप हुड्डा, अनिल कपूर, बोमन ईरानी, उर्मिला मातोंडकर और अर्जुन कपूर समेत कई सारे सेलेब्स उन्हें ट्रिब्यूट दिया है. जैसे-जैसे लोगों तक ये खबर पहुंच रही है लोग मायूस नजर आ रहे हैं.

Stunned. Saddened. Shocked. Shane Warne. Leaves us. RIP Champ. You will be missed dearly. #ripshanewarne pic.twitter.com/N0nb2N9Mp7 — arjun rampal (@rampalarjun) March 4, 2022

Deeply shocked & saddened to know about the unexpected demise of one of the greatest spin bowlers #ShaneWarne. He was magical on the field! I had the privilege of meeting him in a London hotel lobby. He could really laugh easily. RIP dear legend. We will miss your brilliance!🙏 pic.twitter.com/lQVj3jqhRM — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 4, 2022

This news has left millions like me in shock & disbelief…gone too soon…May you rest in peace King Of Spin… pic.twitter.com/rN5CYaYIzw — Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 4, 2022

एक्टर रणवीर सिंह ने वॉर्न की एक फोटो शेयर की और टूटे हुए दिल वाला इमोजी शेयर किया. उर्मिला मातोंडकर ने लिखा- लिजेंड क्रिकेटर शेन वॉर्न के निधन से काफी दुखी और चकित हूं. उन्हें हमेशा मिस किया जाएगा. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. शिल्पा शेट्टी ने लिखा- लिजेंड हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं. बोमन ईरानी ने लिखा कि- बहुत बुरा दिन. आप बहुत जल्दी चले गए. मगर क्रिकेट की फील्ड से इतनी यादगार यादें देने के लिए आपका शुक्रिया. शिल्पा शेट्टी ने तो वॉर्न के साथ की फोटो भी शेयर की. शेन वॉर्न की ही कप्तानी में शिल्पा की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल जीता था.

In utter shock about hearing of Shane Warne’s passing! Very sad.. a man who truly lived life king size and a true legend to the game! Condolences to his family and friends.. RIP legend.. #shanewarne — Geeta Basra (@Geeta_Basra) March 4, 2022

Cricket lost a gem today. Rest in peace, legend Shane Warne. Gone too soon, prayers 🙏🙏 pic.twitter.com/PEFnQt07Kt — Sunny Deol (@iamsunnydeol) March 4, 2022

One of the greatest cricketers ever. Passionate about sport, we swapped tales of rugby and cricket. Saw first hand how inspirational he was with the @rajasthanroyals Will take a long time to believe he is gone. pic.twitter.com/pjpYEyBCZJ — Rahul Bose (@RahulBose1) March 4, 2022

एक महान युग का अंत

शेन वॉर्न ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में की थी और साल 2007 तक उन्होंने क्रिकेट खेली. इस दौरान उन्होंने 339 मैच की 464 इनिंग्स में 1001 विकेट्स लिए. उन्होंने 10 बार मैच में 10 से ज्यादा विकेट्स लिए और 38 बार 5 से ज्यादा विकेट्स लिए. यही नहीं वॉर्न ने कई ऐसे मौके भी आए जब अपने बल्ले से भी टीम के लिए कॉन्ट्रिब्यूट किया. उन्होंने अपने करियर में कुल 13 अर्धशतक लगाए.