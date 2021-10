आर्थर रोड जेल में हाथ जोड़कर फैंस से मिले शाहरुख खान, वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान 21 अक्टूबर को बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे थे. इस दौरान के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आए थे. इसके साथ ही शाहरुख खान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेटे से मिलने के बाद जब जेल से बाहर आ रहे होते हैं तो एक फैन उनके आगे हाथ जोड़ता है, जिसके बाद शाहरुख भी उनके सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं.

फैन्स कर रहे शाहरुख की तारीफ

फैन्स शाहरुख का यह स्वभाव देखकर उन्हें काफी इज्जत दे रहे हैं. फैन्स का कहना है कि इतने मुश्किल वक्त में भी शाहरुख कितने आराम से फैन्स को ग्रीट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "आप सभी को यह बताने के लिए कुछ सेकेंड्स ही काफी हैं कि आखिर शाहरुख खान है कौन? इतने मुश्किल वक्त में भी कितनी इज्जत दे रहे हैं यह अपने फैन्स को, वाह."

These few seconds are enough to tell you who is Shah Rukh Khan. Even in the face of such adversity. https://t.co/kQ3Ezk64x7 — Ananya Bhattacharya (@ananya116) October 21, 2021

The grace of this man ❤️



The entire system failed to break him.



One should learn to become like THE MAN @iamsrk .#ShahRukhKhan https://t.co/LGT24EtaLF October 21, 2021

In such hard times when people choose to ignore everyone, @iamsrk is being gentle and greeting people. That's his standard and humility. pic.twitter.com/Asp944zXJy — JUST A FAN. (@iamsrk_brk) October 21, 2021

If you can be dignified and graceful in a time of darkness, you are a superstar. Shah Rukh Khan is such a man. https://t.co/YBjulMbeoD — Pooja Desai (@poojadesaid) October 21, 2021

एक और फैन ने लिखा, "इस व्यक्ति में क्या ग्रेस है. पूरा सिस्टम इन्हें तोड़ने पर आया हुआ है. हर किसी को इनकी तरह बनना चाहिए. शाहरुख खान ही असली मैन हैं." एक और अन्य फैन लिखते हैं कि मुश्किल वक्त में लोग दूसरों को इग्नोर करते हैं. शाहरुख खान जेंटल और इतने अच्छे स्वभाव के इंसान हैं. यह शाहरुख का स्टैंडर्ड और अपनापन है.

बता दें कि स्चार किड का बेटा आर्यन खान 3 अक्टूबर की रात क्रूज शिप की रेव पार्टी से एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) द्वारा गिरफ्त में लिए गए थे. इनके साथ दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी गिरफ्त में लिए गए थे. तीनों ही आरोपी इस समय आर्थर रोड जेल में हैं. तीनों की बेल की अर्जी सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दी है. हालांकि, आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने पूरी डिटेल के साथ जमानत याचिका दाखिल की है.