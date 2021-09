शाहरुख खान की सासू मां का डांस वीडियो, एक्टर बोले- सास से क्लास लेनी पड़ेगी

9 सितंबर को शाहरुख खान की सास यानी गौरी खान की मां का जन्मदिन है. इस खास मौके पर गौरी खान ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनका एक डांसिंग वीडियो शेयर किया है. पत्नी गौरी के लिए इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए किंग खान ने अपनी सास से डांस क्लास लेने की बात कही है.

सासू मां से डांस सीखना चाहते हैं शाहरुख खान

गौरी खान ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनकी मां शानदार डांस कर रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए गौरी ने कैप्शन में लिखा- आपके स्टेप्स के साथ कोई मैच नहीं कर सकता. हैप्पी बर्थडे मॉम. पत्नी गौरी खान के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए किंग खान ने लिखा- हममम सास से डांस की क्लास लेने की जरूरत है. गौरी खान की मां के डांस वीडियो पर सेलेब्स ने भी कमेंट किया है. पहले तो सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. फिर उनके डांस की तारीफ की.

Hmmm need to take dancing lessons from mom in law. https://t.co/6t5u0MtT6D