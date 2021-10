NCB की कस्टडी में शाहरुख का बेटा, मन्नत पहुंचे फैंस, बोले- TAKE CARE KING

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पसंद किया जाता है. एक्टर ने अपने करियर में खूब नाम और शोहरत कमाई है. मगर आज वे मुश्किल के दौर का सामना कर रहे हैं. उनके बेटे आर्यन को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है. किंग खान के लिए ये मुश्किल समय है मगर एक्टर के फैंस लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. शाहरुख खान को बॉलीवुड से तो फुल सपोर्ट मिल ही रहा है साथ ही बाहर से भी उनके फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनके घर मन्नत पहुंच एक्टर का हौसला बढ़ा रहे हैं.

शाहरुख के घर के बाहर सपोर्ट में आए फैंस

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के घर के बाहर की एक फोटो सामने आई है जिसमें शाहरुख खान के फैंस उनके घर के बाहर पोस्टर्स लगा रहे हैं और एक्टर के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक पोस्टर शाहरुख के घर के बाहर लगा है जिसमें शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें हैं. इसी के साथ कैप्शन में लिखा है कि- दुनिया के कोने से हम सभी फैंस आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं. हम सब इस परीक्षा की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं. टेक केयर किंग.

