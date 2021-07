दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन पर बिना मास्क दिखे शाहरुख खान, हुए ट्रोल

बुधवार को दिलीप कुमार का देहांत हो गया है. इस दौरान बॉलीवुड के सभी लोग पहुंचे, वहीं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को भी देखा गया. दिवगंत के आवास पर पहुंचते समय शाहरुख स्पॉट किए गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई.

अंतिम संस्कार की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं और उनमें से एक सायरा बानो के बगल में बैठे शाहरुख खान की थी. जिस दौरान वे सायरा को संभाल रहे थे. तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गईं. हालांकि, SRK को घर के अंदर चश्मा पहनने पर लोगों ने उनपर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल किया.

शाहरुख को दर्शकों ने किया ट्रोल

फोटो में, SRK को सायरा के साइड में बैठा देखा गया जहां वे सायरा को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान शाहरुख धूप के चश्मे के साथ और बिना मास्क के नजर आए. कई लोगों को एक्टर की फोटो पसंद नहीं आई. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "मास्क पहनना चाहिए, वो नहीं पहना है. स्टाइल मारने के लिए शेड्स पहने है इंटीरियर्स में भी. ये लोग साइंस से परे हैं."

वहीं एक अन्य यूजर ने शाहरुख को 'फर्जी' बताया और लिखा अंतिम संस्कार में धूप का चश्मा? बॉलीवुड नकली है. सिर्फ दिखावा है." एक अन्य यूजर ने अजीबोगरीब ट्वीट कर शाहरुख की मौजूदगी को उनके करियर से जोड़ दिया, उन्होंने ट्वीट में लिखा, "शाहरुख के कपड़े और बैठने का अंदाज दिखाता है कि उनका करियर सही रास्ते पर नहीं है"

