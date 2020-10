शाहरुख खान ने दुबई के सिनेमाघर में DDLJ देखने से क्यों किया इंकार?

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से सक्रिय हैं और दर्शकों के दिलों में खास जगह रखते हैं. उन्हें बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है. उन्होंने जीवन में काफी संघर्षों के बाद ये मुकाम हासिल किया है. एक आम जनता के बीच से उठ कर कामयाबी की बुलंदिया छूई हैं. इस वजह से शाहरुख खान के चाहने वाले करोड़ों में हैं और सारी दुनिया में फैले हुए हैं. शाहरुख भी अपने फैन्स संग खास लगाव रखते हैं. शाहरुख खान इनदिनों यूएई में अपनी टीम कोलकाता नाइटराइडर्स का सपोर्ट करने गए हैं. इसी बीच खाली समय में एक्टर सोशल मीडिया के जरिए #AskSRK के तहत अपने फैन्स संग जुड़े और उनके सवालों का जवाब दिया.

शाहरुख खान से एक शख्स ने पूछा कि क्या वे दुबई के सिनेमाघरों में अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे देखने के लिए जाएंगे. इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने कहा कि वे डीडीएलजे देखने तो नहीं जाएंगे पर वे इंतजार करेंगे कि उनकी कोई नई फिल्म रिलीज हो. उसे देखने वे जरूर जाएंगे. बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे ने रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खुशी के मौके पर फिल्म को दुबई के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया.

Not really will wait to watch a new film of mine in the theatres perhaps https://t.co/a3niRCd0Fm