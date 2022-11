'मेरे आगे प्यार का समंदर...', शाहरुख का ट्वीट, मन्नत के बाहर उमड़े फैन्स

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं, लोगों के दिलों में भी बसने वाले किंग खान को पल भर देखने के लिए फैंस कितने क्रेजी रहते हैं. ये किसी से छुपा नहीं है. रात से ही लोगों का हुजूम सिर्फ उनकी एक झलक पाने को तरसता दिखाई देता है. लेकिन जितना फैंस शाहरुख के लिए दीवाने हैं, उतनी ही मोहब्बत बादशाह के भी दिल में अपने चाहने वालो के लिए है. तभी तो वक्त-बेवक्त उन्हें अपना दीदार करा ही देते हैं.

मन्नत के बाहर बजा SRK के नाम का बिगुल

लोगों की इस बेपनाह को चाहत को देख खुद बॉलीवुड के बाजीगर भी उनके मुरीद हो गए हैं. शाहरुख भले ही लंबे समय से फिल्मों से गायब थे, लेकिन उनके घर के बाहर खड़ी ये भीड़ बताती है कि वो आज भी सबके फेवरेट हैं. शाहरुख ने अपनी बालकनी से लोगों को हाथ हिला कर शुक्र‍िया कहा. फैंस को फ्लाइंग किस दी. अपने सिग्रनेचर स्टाइल में उन्हें गले लगाने और प्यार जताने का एहसास कराया. शाहरुख के इस अंदाज को देख फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए.

शाहरुख ने जताया आभार

शाहरुख ने खुद फैंस के साथ सेल्फी ली. इस सेल्फी को एक्टर ने ट्वीटर पर पोस्ट किया. इसी के साथ शाहरुख ने फैंस को डेडीकेटेड एक नोट भी लिखा. मेरा समुद्र के सामने रहना कितना प्यारा है. मेरे जन्मदिन पर मेरे चारों ओर फैला प्यार का समुद्र, धन्यवाद. मुझे इतना खास महसूस कराने के लिए आभारी हूं और खुश भी. शाहरुख की सेल्फी में पीछे खड़ी फैंस की भीड़, एक्टर की झलक देख और भी ज्यादा क्रेजी होती दिख रही हैं.

It’s so lovely to live in front of the sea…..the sea of love that spreads all around me on my birthday….thank u. Grateful for making me feel so special….& happy. pic.twitter.com/cUjOdqptNu